「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母在菲律賓海的資料照。（美國海軍）

解放軍東部戰區為期兩天的「聯合利劍—2024A」環台軍演24日進入第二天，而美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母目前正在菲律賓海執行任務。

綜合外電24日報導，美國海軍第7艦隊的公關官員說，他們正關注印太的「一切活動」，並「很嚴肅認真地」看待遏止相關區域侵略行為的責任。雖然台灣和美國沒有正式的外交關係，但受《台灣關係法》約束，必須提供台灣自衛手段，也是台灣最重要的國際支持者。

美國和荷蘭海軍周三在南海執行了雙邊軍事行動，第7艦隊在聲明中說，這為改善盟軍的互通性，還有在複雜環境下，提升聯合戰備狀態提供了寶貴的機會。美國預定從6 月 26 日—8月2日，將舉行2024年環太平洋演習（Rim of the Pacific 2024）。

⚡️🇨🇳 The PLA Eastern Command presented a 3D animation of the second day of the Joint Sword Exercise 2024A, titled Break the "Blood Vessels of Taiwan Independence!"



A visual graphic is presented of how China will carry out a decapitation strike on the leadership of the island and… pic.twitter.com/L8TJoBRxX8 — The Macro Story (@themacrostory) May 24, 2024

而五角大廈發布的照片顯示，「雷根」號和油料補給艦「艾瑞克森」號（USNS John Ericsson，T-AO 194），以及「德魯」號（USNS Charles Drew，T-AKE-10）乾貨/彈藥補給艦周四，也就是解放軍展開演習當天，在菲律賓海進行海上補給活動。

「雷根」號和「史莫斯」號（USS Robert Smalls，C-62）飛彈巡洋艦，還有「霍華德」號（USS Howard，DDG 83）阿利伯克級驅逐艦5月16日離開橫須賀，正趁今年稍後返美前，執行最後一次印太巡邏任務。

而東部戰區發布的地圖和海報顯示，解放軍在演習中部署了殲-20、殲-16戰機、052D型驅逐艦、071型兩棲船塢運輸艦、東風系列彈道飛彈和PHL-16 遠程多管火箭砲等六大關鍵武器系統。此外，公開的錄影片段則顯示，舷號533的「南通」號護衛艦也參加了演習。

至於國防部23日則發布聲明強調，中共東部戰區宣布在台海周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，「對於此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，國防部表達遺憾，已依『國軍經常戰備時期突發狀況處置規定』檢派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權」。