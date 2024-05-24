英格蘭足總盃決賽本周末（台灣時間5/25 22:00）於倫敦溫布利球場開踢，連續兩年決賽都上演「曼徹斯特德比戰」，由上屆冠軍「藍月亮」曼城，對戰同城宿敵「紅魔」曼聯爭奪本賽季最後一個錦標。

曼城上賽季寫下隊史首次「三冠王」紀錄，贏得英超聯賽、足總盃和歐洲冠軍聯賽三項冠軍，本賽季雖然在歐冠聯賽8強止步，但順利衛冕英超冠軍並締造史無前例的「四連霸」，足總盃更先後力退4支英超球隊熱刺、盧頓、紐卡索聯和切爾西，隊史第13次闖進決賽，如果順利奪冠，將是曼城第8座足總盃冠軍，追平切爾西、利物浦和熱刺，並列第3名。

曼聯本季風雨飄搖，英超聯賽單季14敗是隊史最差，最終僅排名第8也是英超時代最低，這意味著足總盃冠軍是曼聯爭取參加下賽季歐洲聯賽的最後途徑，一旦敗走溫布利，將是繼2014-15賽季後，曼聯在英超時代第二次缺席歐洲盃賽。

近日有傳聞指出，曼聯的荷蘭籍總教練滕哈格(Erik ten Hag)，將在足總盃決賽之後和球隊分道揚鑣，傳聞未經證實，但在足總盃決賽前夕傳出這種消息，難免動搖軍心。滕哈格上賽季接手曼聯，首季帶隊在英超排名第3，優於前一季的第6名，得以重返歐冠，聯賽盃收下冠軍，足總盃也踢進決賽，整體來說表現不差。但曼聯本季的戰績大倒退，歐冠小組賽墊底出局，聯賽盃也早在16強被淘汰，足總盃就成了唯一的救贖，不過曼聯在足總盃的晉級過程稍欠說服力，雖然8強在主場加時大逆轉淘汰利物浦，但準決賽面對英冠球隊科芬特里城，竟在3球領先的情況下被對手追平，加時賽還差一點被對手絕殺，最終是靠著PK戰才有驚無險挺進決賽。

攤開兩隊的交手紀錄，曼聯上賽季還能在英超保住主場的勝利，以2：1擊退曼城，但本季主客場遭曼城雙殺，主場輸0:3、作客負1:3，明顯看出兩隊在本季的實力消長。另一方面，曼聯本季受到大範圍的傷病影響，尤其到了季尾幾乎整條後防線的主力都受傷，滕哈格也只能大嘆巧婦難為。所幸馬丁尼斯(Lisandro Martínez)和瓦拉內(Raphaël Varane)已在最後一輪傷癒復出，總算為曼聯爭奪足總盃打了一劑強心針。

足總盃是一場定生死的淘汰賽，以弱勝強的冷門賽果所在多有，但以兩隊本季在各項賽事的表現來看，曼城只要正常發揮，理應被看高一線；而曼聯勢必以穩守反擊的戰術爭取進球，加納喬(Alejandro Garnacho)的速度和破壞力很可能是紅魔能否爆冷的關鍵。推薦玩法：[總分]大小2.5（大）。