栗喉蜂虎是金門極具特色的夏候鳥，每年4月約有近3000隻翩然飛抵金門，挖洞築巢、繁衍後代；因其羽色亮麗鮮豔，加上靈巧的空中獵食美技，被冠上「夏日精靈」的美譽。

內政部國家公園署金門國家公園管理處為讓更多民眾認識栗喉蜂虎的生態，並推廣賞鳥正確的倫理與態度， 明（25）日起至7月7日每周六、日及端午連假上午8：30至12：00，將於慈湖三角堡舉辦保育宣導活動，並由社團法人金門縣野鳥學會專業人員提供精彩生態導覽。

栗喉蜂虎是金門極具特色的夏候鳥，每年4月約有近3000隻翩然飛抵金門，挖洞築巢、繁衍後代。(圖／蕭振佑提供)

金管處表示，目前栗喉蜂虎營巢情況良好，在慈湖三角堡觀景平台上可以觀察到栗喉蜂虎覓食、交配及辛勤挖洞築巢等有趣生態行為，歡迎大家一同來欣賞栗喉蜂虎美麗的風采。

另為推廣「金門國家公園栗喉蜂虎生態即時影像」，活動期間至現場參加導覽民眾，掃描金門國家公園栗喉蜂虎生態即時影像QR code，「訂閱」觀賞按讚並分享即贈送相關宣導品，快與「夏日精靈」來場美麗的約會。