台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見，涉嫌佃西重劃區索賄1300萬元被檢方起訴後，台南地方法院24日再開準備庭，當庭勘驗廠商廖堅志在調查局南機組的2段偵訊錄音檔。其中，廖堅志與郭信良協議1300萬元，以及分2次運送現金500萬元、800萬元給高進見等過程，全部都曝光。

檢察官向法官聲請勘驗廖堅志的2段偵訊錄音檔，長度分別為26分鐘、1分21秒，郭信良、高進見也在律師的陪同下出庭，並仔細聆聽錄音檔及比對筆錄譯文內容。檢辯勘驗錄音檔譯文過程中，郭信良的律師還要求逐字登打，並指可提供委外轉譯的內容給院方核對參考。

廖堅志在偵訊中供稱，他與郭信良等人的2次協商，第1次是在2021年5至6月間；第2次於同年6月7日在蔡連博老家確定1300萬元款項，但高進見應該不在場，至於他離開後，郭有無叫高到場，他並不清楚。

廖堅志還指出，6月9日他將第一筆現金500萬元載到蔡連博老家時，曾記得高進見先從車上搬下許多金紙，準備給蔡供奉的三媽後，他才將500萬元交給高。9月8日載送現金800萬元時，因為錢比較多，他直接將裝錢的舊旅行袋，搬上高的老賓士汽車後面。