新北市社會局推廣防治兒少性剝削與數位暴力等犯罪樣態，今年5月起攜手台灣關懷社會公益服務協會進行16場「兒少性剝削防制校園巡迴戲劇演出」宣導活動，盼透過生動活潑的行動劇表演，讓學生提升警覺性。

社會局長李美珍表示，數位性別暴力事件層出不窮，為了提高對性剝削防制宣導的認識，社會局與台灣關懷社會公益服務協會合作，3年來深入新北市各區公私立學校舉辦兒少性剝削防制校園巡迴戲劇演出宣導，受益人次超過7000人次。

台灣關懷社會公益服務協會理事長張德偉則表示，希望透過與社會局合作宣導，讓學生們知道，身體是非賣品的重要性，也要學會勇於拒絕並保護自己。

新北市家防中心主任許芝綺指出，新北市近3年兒少性剝削案件數成長71.2％，成長速度驚人，性私密影像拍攝散布案件占8成以上，呼籲學童請謹記性剝削防範口訣「不拍攝、不散佈、不持有、要截圖報案」，除了避免自己成為受害人，更要不譴責被害人，拒絕成為加害人幫凶。

許芝綺也建議家長持續關心未成年子女的上網行為、網路交友範圍及網路安全，若真發現疑有「兒少性剝削」相關情事，也應以正向態度協助陪伴子女面對及處理，可撥打24小時保護專線「113」、或可就近至「家庭暴力及性侵害防治中心」通報尋求協助。

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