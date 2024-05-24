新竹縣關西鳳山溪在2023年6月12日，遭民眾通報疑似遭受汙染，環保局循線查獲艾斯巴達公司貯存含有重金屬總鉻、總鎘及總鉛等成分之毒物的貝克桶，因長時間日照材質劣化導致滲漏流到鳳山溪，造成鳳山溪水色呈橘紅色、大量魚群死亡。環保局將案件移送新竹地檢署起訴艾斯巴達公司，近日新竹法院依犯廢棄物清理法等罪判處魯姓負責人2年5個月徒刑、巫姓員工有期徒刑1年2個月，艾斯巴達公司處罰50萬元。

魯姓負責人2019年以每月60萬承租鄰近關西鎮淨水場附近全區廠房，當年8月起，違規在鳳山溪邊坡上架設熱融煉設備，將廢塑膠投入融煉設備，而以熱溶解方式處理廢棄塑膠，把產生的16桶廢棄物違法堆置貯存。

巫男則在2021年於該廠房從事先以電力鍋爐將廢塑膠加熱，後續以斷鏈還原該熱裂解方式處理廢塑膠而產生事業廢棄物共2桶，其後亦非法堆置於廠房。

2023年6月12日上午7時許，因民眾通報關西鎮粗坑溪及鳳山溪交匯口疑似遭受汙染，台水第三區處於同日上午7時許停止關西淨水場取水及出水，並通報新竹縣環保局，同日9時許採取預防性緊急停水。環保局當時緊急採樣河川與土壤送驗，驗出苯乙烯、酚等物質。

新竹地院法官調查發現，艾斯巴達公司距離關西淨水場僅30至50公尺，廠房邊坡即為鳳山溪，是關西淨水場之取水溪流，但魯姓負責人竟將多桶具有毒性及危險性的事業廢棄物存放於廠房。其中編號17號的貝克桶於2023年任意放置戶外，經長時間日照，材質劣化受損致溶液外流，經雨水沖刷沿廠房邊坡漫流至鄰近之鳳山溪內，致生鳳山溪受苯乙烯、重金屬總鉻、總鎘及總鉛等毒物汙染而呈橘紅色，溪內魚群大量死亡，關西淨水場因源水遭汙染而緊急停水。

對此魯男辯稱自己並無過失，因為廢溶液溢漏部有用砂子蓋，17號貝克桶外漏也跟他無關，是環保局人員採樣時碰到開關才漏。法官調查發現滲漏早於環保局人員採樣日期，不採信魯說法。

新竹地院法官認為，魯姓負責人及巫男均未領有以熱溶解或熱裂解處理廢塑膠之廢棄物許可文件，卻任意分別架設設備致各自產生多桶有害事業廢棄物，非法並任意貯存於距離水源極靠近的廠房，對環境造成嚴重危害。

法官審酌，2人本應善加注意採取有效措施防免汙染環境，仍因其不作為，導致關西淨水廠取水水源溪流受汙染，嚴重影響民眾用水安全，危害甚鉅，犯後仍不知檢討，依犯廢棄物清理等法，分別重懲魯男2年5個月徒刑、巫男有期徒刑1年2個月，艾斯巴達公司處罰50萬元。