高雄市旅行公會日前呼籲政府解除「禁團令」，希望恢復國人組團赴大陸旅遊，以還給觀光旅遊業正常營運環境。對此，高雄市長陳其邁24日參加「2024高雄旅行公會國際旅展」時首度表態，他強調，在平等互惠下，兩岸可以盡速恢復觀光交流。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑日前表示，大陸已開放福建省旅客來台觀光釋出善意，台灣也能基於互惠原則，一步步開放赴陸旅遊，更要順勢解除「禁團令」，藉由兩岸彼此釋出互惠善意，共創觀光雙贏，還給觀光旅遊業一個正常的營運環境。

對此，陳其邁回應，所有的國家都一樣，這是一種平等互惠，也希望兩岸能夠在這個原則之下盡速恢復兩岸間彼此的交流，這是對兩岸都有利的事情，兩岸的分歧雖然很多，但應該要把這些分歧擱下，讓有共識的先行，觀光就是一個能夠增進彼此了解最好的方式，所以他也希望兩岸能夠就觀光議題在過去的制度化協商機制之下，可以盡速恢復。