集BL愛戀、青春與穿越元素於一身的電影《環南時候》（The Time of Huannan），即將於5月31日全台上映。電影由宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏四人組成「環南四少」揭開穿越時空序幕，面對來自日本、韓國、香港甚至南美洲巴西的粉絲，今日片商釋出《環南時候》永保安康五款復古潮濾鏡，粉絲還可以在其中一款濾鏡中，戴上跟宋柏緯同款的隨身聽耳機，並讓宋柏緯說出對初孟軒的「告白情話」幫你傳情，全球的粉絲可透過Instagram使用特效濾鏡，就可以跟著「環南四少」滿足大家彈指之間回到1991年的台灣，一起穿越時空。

在《環南時候》電影中，男主角夏騰宏從2022穿越時空回到過去的1991的年代跟飾演他爸的宋柏緯變成最好的朋友，卻同時也掉進自己跟宋柏緯各自的愛情漩渦中。李鼎導演表示，1991年世界發生了著名也至今未解的「百慕達三角洲」飛機消失在領空的奇幻事件，以及1991年的台灣也是經濟起飛、台灣流行歌曲、新舊世代與身體自主權與各種意識抬頭的關鍵轉接點，而「環南市場」也在那一年面臨商業模式挑戰的關鍵年份，這使得「環南時候」不止有時代意義也有了穿越證據。

李鼎導演從台北市都市發展局調出過去50年「環南市場」周圍的空拍圖，從50張空拍圖中發現讓他吃驚的秘密，他分享：「很多內行的人都知道『萬華』是淡水河跟新店溪衝擊出來的一塊三角洲，而『環南市場』正好就在這個三角洲的最底端，50張空拍圖發現整個萬華不斷地變化，唯獨「環南市場」周圍與河岸，50年保持一模一樣，一樣的電塔、一樣的樹林，它像是一個等著我們去拍的台北「西城故事」，這裡的一切更像是在等著過去50年離開的人，所以完全沒變長得一模一樣，等著那個人一旦決定任何時候回來，都不怕那個人認不得路。」

講到50張年份的空拍圖李鼎導演更指出：「第50張空拍圖，全新的「環南市場」居然就是一個三角洲的造型，讓人更覺得非要從這裡穿越。」

李鼎導演藉由一張只有3個人的「環南四少」照片開啟全片的懸疑序幕，片商也就由此產生靈感，研發出五款復古潮濾鏡，讓大家一起體驗電影中那個一模一樣等著你回來的氣味以及讓自己也成為「環南四少」照片中的那個人。

李鼎也在《環南時候》幕後花絮導演篇中分享，在《環南時候》電影中，對「時間」的感應最強烈的角色莫過於身為「神明代言人」的宋柏緯，而電影中的金句「食物最棒的料理方式，就是吃在一種對的時候」，正是代表「環南時候」的核心金句，李鼎導演形容：「擁有對時間感知能力最強烈的人，莫過於身為乩身的宋柏緯，就像乩身起乩都必須遵照時辰，時辰到了則會有一種上身的感覺，安排這句對白在他身上， 象徵著他就是全世界對時候、對於時間最有感覺的人，更加呼應這個角色。」但李鼎導演跟曾以電影「後來的我們」入圍金馬獎最佳編劇的何昕明、「模仿犯」的編劇周克威，卻殘忍地讓宋柏緯在電影裡跟所有角色經歷「最不好的時候」，最後讓夏騰宏去翻轉達到情節的最高潮，讓過去所有不對的時候，都在演員精湛的演技中成了「對的時候」。