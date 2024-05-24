交通部說明，除0403專案提供資本性融資10成、週轉金9成信用保證成數，觀光署23日加碼修正「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，將受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數由最高9成提高為9.5成，旅宿業者可自受災日起1年內向金融機構申請資本性融資及週轉金貸款，由承貸金融機構就受災旅宿業個別狀況核貸。

交通部指出，花蓮地震重挫花東觀光旅遊環境，觀光署從旅行業、旅宿業、旅遊推廣及國際攬客各面向推動花東觀光產業振興及企業紓困方案，訂有「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，與中小企業信用保證基金共同設立相對信用保證基金，協助受災旅宿業。

此外，交通部也與經濟部、國發會合作辦理「0403花蓮地震融資保證專案貸款要點」，協助受災旅宿業、旅行業及觀光遊樂業等觀光產業業者取得金融機構重建資金貸款，已協調承貸金融機構以從優從速處理；合計各部會共提撥22億元，提供融資額度達220億元，觀光署表示，若業者擔保品不足，承貸金融機構可送中小企業信用保證基金申請信用保證。

有關0403花蓮地震貸款方案及利息補貼措施，經濟部已建置專區網頁fcs.cma2.org.tw／0800／plus0403／，並提供「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476供洽詢相關資訊；受災旅宿業融資相對信用保證要點則可至觀光署行政資訊網業務資訊網頁admin.taiwan.net.tw／BusinessInfo／Regulation？a=109＆id=248查詢。

觀光署表示，將持續掌握花蓮地區觀光產業災後復原情形，跨部會合作推動各項觀光產業振興及紓困方案，如受災觀光產業融資與利息補貼、補助旅宿業者協助受災民眾短期安置，以及推出自由行住宿優惠、團體旅遊補助、Taiwan PASS-台鐵通用版、境外包機獎勵等，協助花蓮地區災後重建工作。