怪才導演提姆波頓的全新作品《陰間大法師 BEETLEJUICE》正式曝光海報及預告，陰間大法師在預告中被喊了3次名字後，正式宣告回歸，讓影迷十分期待。

迪茲家族的三代家人回到冬河鎮參加喪禮，莉蒂亞說當她還是青少年的時候，受到陰間大法師的糾纏，一直逼她跟他結婚。當莉蒂亞的女兒亞斯翠在家中的閣樓發現神秘的小鎮模型後，便問莉蒂亞誰是陰間大法師，莉蒂亞一再警告亞斯翠不要再說出他的名字，但陰間大法師的名字還是被喊了三次，調皮搗蛋的陰間大法師於是回到陽間，釋放他獨特的混亂力量。

導演提姆波頓表示，多年來他跟麥可基頓都一直有在討論後續的作品，所以在看到麥可基頓重新穿上經典服裝、畫上經典的妝容後，是一種奇怪的靈魂出竅體驗；麥可基頓馬上投入其中，有點像是惡魔附身，而且很快就回到原本的狀態。

麥可基頓、薇諾娜瑞德及凱薩琳奧哈拉都回歸演出，分別飾演陰間大法師、莉蒂亞迪茲、笛麗雅迪茲；新加入的演員則包含珍娜奧特嘉（飾演 亞斯翠）、賈斯汀瑟魯斯（飾演 羅瑞）、莫妮卡貝魯奇（飾演 桃樂絲）、威廉達佛（飾演 沃夫傑克森）及亞瑟康堤。