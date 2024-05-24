呂父設計盾牌、棍棒想要捐給中捷，中捷董事長顏邦傑說，謝謝呂父的好意。（陳淑娥攝）

台中捷運砍人事件引發社會震驚，也造成3人受傷，其中傷勢較嚴重的呂姓高中生恢復良好，呂父24日對外表示，將捐贈盾牌、棍棒等設備給中捷。中捷公司董事長顏邦傑說，謝謝呂父的好意，會再評估。

中捷事件造成3人受傷，其中傷勢較嚴重的呂姓高中生，呂父今表示，經過治療後，兒子目前恢復很好，只是平時喜愛打籃球的他，醫師判斷約要休養3個月到半年，才能再回到球場上。

目前中捷各站均配置防禦棍棒、盾牌等維安設備。（台中市府提供）

呂父因具備設計相關背景，他設計1款防護盾和安全棍，想捐贈給中捷公司。中捷董事長顏邦傑指出，謝謝呂父的好意及善心，若接受包括要如何使用、安排及配置，會再評估，但我們會按照實際需要配備裝備。

中捷公司表示，目前捷運系統全線已配置維安設施設備，保全人員隨身攜帶警棍及口哨，每座車站也配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑；中捷攻擊事件發生後，也加派警察與保全人員巡邏，全力維護乘客安全。有關呂父及各界對捷運安全的寶貴建議，中捷公司將持續檢討精進。