網紅陳沂近年成為話題女王，舉凡與名人有關或是社會上最熱門的新聞，陳沂總能在自己的社群網站分享自身看法。今(24日)她拋出震撼彈，宣布確定加入「亞洲最大成人創作平台」SWAG，下周二（5/28）將在SWAG總部開記者會，進一步公開合作內容。

陳沂今透過SWAG發布確認合作記者會邀請函，文中提到陳沂在SWAG的力邀之下決定加入平台，並為觀眾帶來沒有尺度上限的直播內容。下周二將現身開記者會，周三（5/29）則將進行SWAG處女秀，與另一位一樣聲量滿點的「前國軍弟兄」同框。

陳沂過去曾分享穿運動內衣美照。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂先前曾與天王羅志祥、吳宗憲等人槓上，近期又和網紅馮雨婷等人在網上交火，未料今年2月傳出她在台北市家中附近一出門就被黃姓男子搭訕合影，她大方答應，對方竟出手打傷她，導致陳沂臉部和耳朵受傷，之後陳沂開記者會表示不會向暴力妥協，會提告到底，同時也懷疑兇嫌稱「認錯人」的說法。

陳沂近年成為話題女王。（圖／翻攝自陳沂臉書）

對於外界酸她活該被打，陳沂之後在「館長」陳之漢的直播節目反擊：「你覺得我嘴秋，你可以嘴秋回來啊，你的嘴就是沒有我秋，所以你就是嘴不過別人，你就打人，輸家！shame on you！」並表示未來還是會依舊做自己想做的事、說該說的話，不會改變自己，如今突然宣布加SWAG，勢必再掀起一陣話題。

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