大陸電動車產業蓬勃發展，使美國電動車巨頭特斯拉面臨龐大壓力，根據路透社報導，特斯拉上海廠計劃削減3~6月Model Y產量至少20%。

路透引述不具名消息人士指出，特斯拉全球最大的製造中心上海工廠，計劃在3月至6月期間將Model Y產量削減至少20%。

根據大陸汽車工業協會數據，3月和4月大陸Model Y產量分別為4萬9498輛和3萬6610輛，較去年同期分別下滑17.7%和33%。

比亞迪則在大陸市場處於領先地位，前四個月的市佔率高達34.3%。

特斯拉繼日前在美國降價後，今年4月又進一步將大陸全車系產品售價調降。根據特斯拉官方網站資料，大陸全車系產品降價幅度約在1.4萬元人民幣，改款後Model 3的大陸定價下調至23.19萬元人民幣，換算大概105萬元新台幣就可入手，Model Y最便宜版本也降至人民幣24.99萬元，換算約114萬新台幣就可買到。