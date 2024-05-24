Gordon Flanders（右）新歌MV邀來柯佳嬿合作。（Daymaker Creatives提供）

25 歲香港獨立音樂人 Gordon Flanders（本名王駿楊），2023年底推出個人首張創作專輯《FLANDERS》，作品迴響熱烈，以強烈的個人風格及流暢的旋律廣為人知，曾於日本著名音樂大學 Senzoku Gakuen College of Music 主修作曲，音樂歷練甚廣，也曾擔任不少香港著名歌手的製作人、作曲人。22日正式推出專輯中的浪漫單曲〈慢半拍〉MV，歌曲以 Gordon Flanders 與妻子相戀的故事為創作背景，更邀請金鐘影后柯佳嬿擔綱MV女主角，讓大批網友驚嘆不已。

Gordon Flanders以R＆B唱腔與吉他融會獨樹一格，出道至今的歌曲〈1234〉、〈冬天一個遊〉、〈INSECURE〉等已在各平台累積超過 2,000 萬的播放量，也被譽為華語新生代的R＆B新星。其藝名取自個人英文名 Gordon 與其遊戲世界的角色名稱 Flanders 的結合，首張專輯《FLANDERS》目標將自己過去五年在日本留學所吸收的學以致用，細膩而深刻地紀錄著跌撞的遊戲角色也是音樂創作之間的闖蕩，以爵士抒情、Bossa Nova、J-POP 等元素與華語音樂碰撞，更囊括中、英、日、粵多種語言，充分展現全方位音樂功底。

22日專輯中的浪漫單曲〈慢半拍〉MV正式上線，Gordon說：「寫這首歌時是我結婚後的一兩個月，因為沒有舉辦正式的婚禮，所以當時的我在幻想希望可以有一首自己的婚禮主題曲，便以自己和妻子的故事創作。」而Gordon也提到自己性格的隨性、時常拖延，在別人眼中看來總是慢了半拍，換個角度，在愛情裡卻譜出浪漫佳話：「做事情總是慢半拍會看起來不太專業，但慢半拍的戀愛卻可以很浪漫。」

與柯佳嬿合作的消息讓MV甫釋出便吸引許多粉絲關注，Gordon分享：「當初和柯佳嬿是在IG上認識的，因為她本身很喜歡香港文化和音樂，有一次她在聽音樂的時候隨機聽到了我的創作〈冬天一個遊〉，便分享到限時動態上，因此結緣。」後來在專輯籌備〈慢半拍〉這首歌的時候，團隊討論想要延續歌曲刻畫的電視劇畫面感，覺得很適合以影像創作成電視劇主題曲的氛圍，才聯想到與柯佳嬿合作的可能性，也非常開心她答應這次邀約。

因此，Gordon也特地將整個香港的MV製作團隊帶到台灣進行拍攝，提及與影后柯佳嬿的初見面，Gordon興奮地說：「第一次見面發現她很健談，因為我個人比較慢熱，她都會主動跟我聊天，與她相處下來很舒服，很友善。以往經常只能在螢幕上看到她，很難得能真實與她碰面，有點像直接走入了電影場景裏看到女主角的感覺，真人和螢幕上都非常漂亮。」

在《FLANDERS》專輯中，Gordon也邀請到台灣歌手鶴 The Crane 合作單曲〈First Class〉，展現埋藏心裡的嘻哈魂，獨特風格廣受好評。Gordon透露目前正在籌備第二張專輯：「希望能製作更多粵語歌曲，因為這陣子到了台灣宣傳，跟很多人聊天都會問到他們對心目中廣東歌的看法，發現大家的印象都普遍停留在八九十年代的抒情歌。因此我很想打破大家對這個語言的印象，展露廣東歌的魅力和可能性。今年也預計會在台灣有一些小型演出機會，歡迎大家多多關注。