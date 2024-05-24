大陸解放軍東部戰區於昨（23）日起在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，昨解放軍海上兵力全面出海，19艘共艦及7艘海警船，圍繞台海侵擾。東部戰區今先公布一段戰巡演練模擬動畫，隨後又發布一段「聯合打擊3D虛實動畫」，劍指「台獨大本營」，針對台北、高雄、花蓮三縣市打擊。

大陸解放軍在「聯合利劍－2024A」演習期間，持續發布對台軍演的武力宣傳文宣、影片，昨先發布武器圖鑑的「越海殺器」圖文，今上午釋出「進！圍！鎖！」，用戰機、艦艇「海空包圍」台灣和環外島戰巡演練模擬動畫。

而今中午東部戰區再釋出新影片，「毀！擊！斷！」多軍種聯合打擊3D虛實動畫，解放軍島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。「毀『台獨支撐柱』！擊『台獨大本營』！斷『台獨輸血管』！」

影片中可以看到，解放軍以真實畫面展示陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力、各種火力打擊，並配上3D虛擬畫面，對台灣本島的台北、高雄、花蓮宜蘭一帶進行轟炸。最後還配上繁體字的詩作「殺獨神器」，「斷鑄青雲劍，習研殺手鐧，熱血報家國，逆風亮長劍」。