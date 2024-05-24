日本人氣動畫《Love Live!》迎接10週年，海外系列活動第1彈宣布將巡迴至台北等地，6月29、30日連續2天在花漾展演空間展開4場演出，聲優新田惠海、Pile都將現身，2人預告活動當天將放映2、3月在日本舉辦的《Love Live!》活動精華片段，也安排了歌唱及談話環節，邀台灣粉絲一起同歡。

動畫《Love Live!》e!》官方X（舊推特）帳號開設至今，追蹤人數更已突破111萬，故事描繪9名少女組成校園偶像團體「μ's」（繆斯），希望能守護面臨廢校危機的乃木坂學院。電視動畫2013年開播後逐漸累積人氣，由9名聲優獻聲的偶像團體「μ's」推出單曲也大獲好評，不僅2015年首度獲邀登上第66屆《紅白歌唱大賽》演出，隔年專輯《μ's Best Album Best Live! Collection II》更榮獲第30屆日本金唱片大賞年度動畫專輯殊榮。

《Love Live!》迎接播出10週年，在日本展開一系列的紀念活動，今年2月在日本舉辦「電視動畫播出10週年紀念 LoveLive! Special Talk Session」，替動畫中高坂穗乃果、西木野真姬配音的聲優新田惠海、Pile等人出席獻唱，透露這是繼2016年「μ's」的東京巨蛋唱會後，睽違8年再次於《Love Live!》的活動上演唱μ's的歌曲，既興奮又緊張。今年3月底也舉辦了管弦樂團演唱會。

沒能參與到的台灣粉絲也不用傷心，「Love Live! TV Animation 10th Anniversary Overseas Events in Taipei」上將會播映活動的精華片段。活動將於6月29、30日在花漾展演空間登場，票價分為VIP區3,800元與一般票價2,500元，全場皆可參加歡送活動，購買VIP票券者另可活動10週年紀念特禮物，門票已在火星售票系統開賣。此外，新田惠海、Pile在演出前一天6月28日也將出席在安利美特台北店舉辦的特別活動。