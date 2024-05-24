桃園市議員徐玉樹24日於桃園市議會總質詢指出，不少建設公司都會將公設宣傳為公園綠地，但後續社區管委會不願意接手維護，便會交由市府或區公所負責，在產權移轉部分造成誤會或黑數，便會導致該公園成為「黑牌公園」，不僅雜草叢生、髒亂不堪，也會令民眾觀感下降，對此桃園市政府回應，會盤點各區公園，並通盤檢討改善。

徐玉樹指出，桃園市龍潭區烏林里一處千戶以上的社區有兩個公園，外傳產權同樣屬於區公所，其中日出公園有天幕又有鋪地板，明顯有人維護，另一個旭日公園，雜草叢生、籃球場破損，卻遲遲不見有人維護，逐漸形成「黑牌公園」。

對此龍潭區公所表示，兩座公園相距200公尺，部分民眾誤認皆為公所維護，事實上公所僅維護日出公園，旭日公園則是由社區自行維護，這部分於10多年前建商和開發者提出興辦事業計畫的時候都有說明。另桃園市這類型的公園確實不少，且衍生許多管理的問題，主要是後面的社區管理委員會不願意接手維護管理，目前正由地政局統計數量，完成後會交市政府討論，討論後續維護單位。

桃園市地政局說明，過去在非都市計畫土地，例如山坡地私有地興辦事業計畫，必須劃設一定比率的公共設施用地，像道路、公園、活動中心等，產權移給市府或公所，由公部門負責維護管理，不過也有社區為了要有自己的門禁管制，要求自己管理，經過協調後市政府核准由社區自行負責，其他產權未轉移的還是要由社區管委會或原來的開發商負責，目前仍在統計和整理資料，將來會通盤檢討改善。