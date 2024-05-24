不斷更新》入夜雨不停！花蓮縣大雨特報 15:002024/05/24 中時新聞網 方翊倩 、 黃朝郁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 午後雨彈升級，雙北等6縣市豪、大雨特報。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （20：00更新）對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東縣已有豪雨發生；今（24）晚花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。 氣象署晚間針對花蓮縣發布大雨特報。（中央氣象署提供） 鄭明典復出？彭啟明邀他接1任務 全網嗨喊：不二人選 首颱艾維尼今晚生成 「北上大迴轉」對台影響曝 浴室沒對外窗 網推1神物「比除濕更快乾」不再發霉 #大雨特報 #大雷雨 #暴雨 #國家警報 #午後對流 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 雷雨連轟一周！今起4天最猛 半個台灣強風暴雨 07:302024/05/21 生活 午後強降雨來了！北北基等15縣市大雨特報 4地大雷雨 13:372024/05/22 生活 午後強降雨開炸！5縣市大雨特報 2地暴雨告警 16:192024/05/19 生活 雷雨彈炸到周末！「全台溼答答」搖滾區曝光 2天雨勢最劇烈 20:342024/05/20 生活 鋒面報到變天了！雷陣雨連炸5日 一周天氣曝光 21:122024/05/19 生活 16：00東部海域規模5.2極淺層地震！國家警報狂響 16縣市有感 16:042024/05/22 生活 梅雨報到炸全台！宜蘭等4地豪、大雨特報 03:502024/05/21 生活 明變天！鋒面雷雨彈「下到紅爆」連炸一周 12:372024/05/19 生活 大規模降雨來了！鋒面掃台＋西南季風 雨連炸2周 07:342024/05/22 生活 雷陣雨再3天！下波更強鋒面罩台「1地紅爆」 降雨熱區曝光 21:272024/05/22 生活 4地狂風驟雨伴雷擊！強降雨下到這天 下周又有鋒面接力 20:542024/05/21 生活 雷雨彈夜襲豪雨帶擴大 北北基桃17縣市豪大雨特報 16:542024/05/21 生活 飛蟻大軍出籠 專家曝「附近有巢穴」3招不讓牠們入侵 09:422024/05/22 生活 雨區往北擴大！雙北等10縣市大雨下到晚上 14:382024/05/21 生活 「龍舟水」來勢洶洶！廣東多水庫提前預洩騰庫容 12:342024/05/22 兩岸 雷雨再炸10天！下波鋒面更強 全台劇烈降雨 07:312024/05/23 生活 南海「低壓渦旋」逼近中 專家曝成颱機率：1地區雨勢大 18:422024/05/20 生活 首颱艾維尼今晚生成 「北上大迴轉」對台影響曝 07:292024/05/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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