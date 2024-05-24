（20：00更新）對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東縣已有豪雨發生；今（24）晚花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

氣象署晚間針對花蓮縣發布大雨特報。（中央氣象署提供）
氣象署晚間針對花蓮縣發布大雨特報。（中央氣象署提供）
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