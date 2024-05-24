頭份市學子最期待的暑期樂活學習營即將開跑囉，為了讓頭份市的兒童及青少年有一個快樂充實的暑假，頭份市公所特別針對頭份市內學子規劃暑期樂活學習營，計有75項營隊82梯次可提供約2,478人次參加，請鄉親朋友善加運用，幫小孩安排豐富多元的暑假。

頭份市2024年兒童及青少年暑期樂活學習營6月1日上午8時開始報名，頭份市長羅雪珠歡迎學生踴躍報名。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市2024年兒童及青少年暑期樂活學習營6月1日上午8時開始報名。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠表示，夏令營活動委由市內各學校及各協會承辦，活動地點分散於市內各區域，有興趣的學子可以就近參加。今年的營隊非常豐富多樣，有很多新的營隊，例如在運動方面有匹克球育樂營、飄移蛇板營、爵士舞蹈營，在手作方面有五感植染共學營、藍晒版印營、巧手玩皂趣營，在科技體驗方面有AI人工智慧體驗與應用營、AR科技育樂營、「能．氣，風」你的專屬車車營，還有在地走讀尋寶的來古厝放暑假、頭份尋寶旅程營，共計有75項營隊供學子們選擇，請各位家長和小孩共同討論，一起規劃暑假的學習與生活。

頭份市2024年兒童及青少年暑期樂活學習營6月1日上午8時開始報名。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市暑期樂活學習營限設籍於本市的兒童及青少年報名參加，一律採網路報名。新會員請自即日起至5月31日晚上12時以前至該網站註冊，6月1日上午8時起至6月2日下午5時止受理第一階段報名，每位學子僅能報名二項營隊，將依報名順序先後錄取。6月3日上午8時起至6月5日下午5時止開放第二階段報名，受理未額滿營隊，將不受報名二項營隊限制，額滿為止。相關訊息可、上頭份市公所網站最新消息及活動訊息、臉書（緣頭小份）查詢或洽頭份市公所客家文化課，各營隊詳細內容也可參照營隊簡章。