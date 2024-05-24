解放軍昨（23日）開始舉行環台軍演，外交部長林佳龍對此表示，台海問題不是內政問題，而是國際關注的問題，並強調，因為這涉及民主發展，台灣不會因為中共軍演有退讓，更不會因為中共宣台灣是其一部分就改變台灣民主國家的事實。

外交部今舉辦「世界衛生大會（WHA）推案雙部長記者會」，媒體詢問面對中共對台軍演威脅，台灣是否有妥協或讓步空間？

林佳龍表示，台灣民選總統的就職典禮就像辦喜事，反而是中共環島聯合軍演已經引起世界激烈反應，本次事件已不只是台灣的事，包含世界各國都已發表聲明。他強調，台海問題不是內政問題，而是國際關注的問題，相信賴清德總統就職演說得到世界肯定，也獲得超過50國、上百媒家體正面報導。

林佳龍強調，台灣不會因為中共軍演有退讓，因為這涉及民主發展，不會因為中共宣稱台灣是中國一部分就改變台灣作為民主國家的事實，但台灣也以說理方式告訴全世界，中共持續的文攻武嚇、灰色地帶已上升到演訓，更可能隨時發動武力犯台，所以國安會與相關單位都密切注意。