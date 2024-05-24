苗栗縣警察局為感謝員警執行職務冒險犯難及勇於任事，特別在6月15日警察節前夕，由局長陳世煌親自率相關單位主管，前往慰問因公失能退休員警小隊長余欽榮、警員羅裕忠、林聖偉等3人，並分別致贈慰問金及水果禮盒，藉以表達永續關懷立場。

苗栗縣警局小隊長余欽榮，於1983年7月在執行勤務時，遭曾取締的幫派不良少年挾怨報復砍傷左手臂韌帶，致受傷成殘。警員羅裕忠1995年8月於接獲民眾報案前往處理途中，發生交通意外事故而腦部受傷致全失能。警員林聖偉則是2010年1月埋伏執行肅竊勤務時，於逮捕竊嫌過程中，遭竊嫌槍擊致脊髓功能受損癱瘓。

苗栗縣警局另對因公失能員警，分別依據「警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能照護辦法」及「警察醫療及照護補助費申請要點」等規定，協助提供醫療照護、安置就養與子女生活及就學費用等補助，以強化照護內涵，減輕家庭負荷壓力。

局長陳世煌表示，維護治安、打擊犯罪是警察職責，警察局一定作為同仁最強大的後盾，讓所有同仁勇於任事，也請受傷同仁注意療養與後續復健，不會忘記他們曾經的付出，並對眷屬表達感謝，對生活狀況及需求將持續給予關心，本次慰問家屬也感謝警察局給予關懷照護，場面溫馨，也為警察節增添更多意義。

最後更強調警察工作具有危勞性質，特別要求同仁對自身健康和執勤安全保持最佳狀態，落實執勤「三安」及「風險控管」，只有把自己照顧好，才能夠完成守護民眾之使命。