子公司國壽第1季負債成本3.77％，跟上季持平，在國內外股市上揚、逢高區間操作實現股票利得，並因應長期資產配置規畫，調節私募股權基金，推升整體投資收益率，避險後投資收益率達到4.39％。

國壽第1季總投資資金額7兆8153億元，其中，現金及約當現金占比2.5％，投報率2.5％；因積極布局國內外股債，帶來不錯投報率，國內股票占比7.3％，投報率14.8％；國外股票占比5.6％，投報率19.2％；國內債券占比8.1％，投報率5.3％；國外債券占比61.7％，投報率3.8％；擔保放款占比2.9％，投報率2.5％；保單貸款占比2.2％，投報率4.9％；不動產占比7.5％，投報率2.5％。

今年第1季帳面淨值6373億元，比去底增加594億元，金融資產未實現損失由去年底746億元進一步縮小至434億元，其中，國內外股票未實現獲利超過1000億元，由於今年利率還是比去年上揚，帳上主要還是債券未實現損失。

至於今年股利收入方面，去年股利收入197億元，今年1月已經實現不少股票資本利得，估計今年股利收入會比去年少一些。避險成本方面，今年台美利差維持高檔，傳統避險成本仍處高位，避險成本為1.21％，全年目標控制在1％～1.5％。