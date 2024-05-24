日前近日台北市合點壽司京站店用餐才有民眾差點吃到蛞蝓，沒想到又輪到知名連鎖火鍋店錢都出包，也被發現白菜冒出有疑似蛞蝓的生物，台北市衛生局今(24)日派員到事發分店查察之後，發現多項衛生缺失，已責令業者限期改善，否則將依《食品安全衛生管理法》裁罰。

有網友透過社群平台指出，前陣子才有蛞蝓壽司的新聞，結果自己去錢都內湖IKEA店用餐時，又在白菜發現有蛞蝓，無奈稱台灣的食安就交給蛞蝓來守護。

台北市衛生局獲報後，立即派員前往針對「產品責任險」以及「食品良好衛生規範準」進行稽查，同時也對人員衛生、病媒防治以及作業場所加強查核。

台北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，現場未見食材內有異物 ，但查獲廚房入口處門簾及爐台不清潔、冰箱內食材未覆蓋 、員工個人物品未專區儲放及食品器具放置在地面等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者27日前改善完成。

林冠蓁強調，期間複查如仍不符規定，將依違反《食安法》處6萬元以上2億元以下罰鍰。