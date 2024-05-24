現在公司面試的考題越來越活潑，大陸一間公司招高級銷售員，面試官在終極考核時提問「100個女生一起上廁所，猜成語」，3位應徵者的回答分別是漏洞百出、百舸爭流和百花齊放，最後面試官錄取了回答「百花齊放」的那位應徵者，認為這個答案好聽又貼合題目，展現出他的創意與高情商。

綜合陸媒報導，大陸一間公司招募高級銷售員，面試官考核了9位應徵者的表達能力以後，最後篩選出3位表達能力優異的應徵者，表示只要他們能回答出最後這道「終極考核題「100個女生一起去上廁所，猜一個成語」，就能被錄取。

面試官只給30秒的時間思考，接著就請3人分別寫下自己的答案，其中第一位應徵者30秒過去腦袋一片空白，但憑著優異的反應力，反射性回「漏洞百出」，略為18禁的答案，讓面試官聽了頻頻咳嗽；而第二位應徵者則回答「我想很久，應該是百舸爭流」，但面試官聽了也是搖搖頭。

最後一位應徵者還是大學生，是應徵者裡面年紀最小的，他回答是「100個女孩一起上廁所，應該是『百花齊放』吧！」讓面試官滿意的點點頭，認為這位大學生的答案不僅符合題目，也沒有涉及18禁，展現出他的創意與高情商。