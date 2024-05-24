楊蕙如2018年指揮網軍，在「關西機場事件」，侮辱外交部大阪辦事處及公務員，她被依《刑法》140條的「侮辱公務員執行職務罪」判刑5月，可易科罰金確定。她不服提釋憲，憲法法庭併案審理後，今天（24日）判決侮辱職務罪違憲，楊蕙如有罪判決廢棄發回高院。

憲法法庭認為，人民對政府機關及其職務，包括法令政策制定及各項公務執行之異議、質疑、批評等意見及評價，本即具有監督施政、促進民主的重要功能，此等不涉事實真偽之意見及評價，例如人民抽象咒罵特定政府機關之職務行使，縱其使用語言刻薄粗俗或顯屬發洩情緒者，應認仍屬質疑或批評公權力之言論，而受憲法言論自由之保障。

公然侮辱職務之言論，亦難以想像會對公務執行產生明顯、立即之妨害。侮辱職務罪係以刑罰處罰此等言論，亦與刑法最後手段性原則有違，而已侵害憲法第11條保障言論自由之核心，自本判決宣示之日起，失其效力。

憲法法庭認為侮辱公務員罪，應限於行為人對公務員之當場侮辱行為，係基於妨害公務之主觀目的，且足以影響公務員執行公務之情形，於此範圍內，始與憲法第11條保障言論自由之意旨無違。