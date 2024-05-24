苗栗縣三義鄉一名72歲彭姓婦人，日前接獲自稱是兒子的來電，彭女誤認對方是自己親生兒子，假兒子隨即辯稱因更換手機門號所以使用新門號與彭女聯繫，經加入通訊軟體閒聊後，假兒子稱需要支付廠商貨款，彭女不疑有它隨即赴三義郵局匯款47萬元給對方，郵局人員查察有異經通報三義分駐所員警趕到極力勸說下，並聯絡到彭女真「兒子」與母親連繫後，及時成功阻詐。

苗栗警分局三義分駐所日前接獲三義郵局人員通知，一名婦人臨櫃填單匯款要匯款47萬鉅款，所幸行員機警反向查證，並通報員警到場關心，並當場聯繫上婦人兒子查明並未有貨款需支付，員警趕到現場了解時，假兒子又恰巧來電，聽見警方聲音後隨即掛斷，苗警及時戳破詐騙伎倆，婦人才恍然大悟，感謝警方及郵局行員讓其保住辛苦血汗錢。

苗栗警察分局呼籲民眾接獲親友來電借錢，應提高警覺，再三查證，務必謹記「一聽二掛三查證」原則，確認對方真偽，並撥打165反詐騙諮詢電話，避免成為詐騙的受害者。