扼守台海，海巡署澎湖岸巡3廳舍24日落成啟用，圖為金馬澎分署副分署長熊同中（左四）、澎湖議會議長陳毓仁（左三）、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、（左五）澎湖防衛指揮部政戰主任許力仁（左二）、澎湖地檢署檢察長陳佳秀（右二）、楊曜委員服務務處主任段湘玲（左一）共同揭牌。（許逸民攝）

為提供岸巡官兵們更好之生活品質以及提升當地漁民服務等工作，海洋委員會海巡署斥資7600萬元新建金馬澎分署第七岸巡隊南北寮、風櫃東及烏崁等三安檢所，在今（24）日落成啟用，並由金馬澎分署副分署長熊同中主持聯合揭牌啟用典禮。

海巡署金馬澎分署表示，在澎湖縣政府、縣議會以及地方的支持下，投入經費，打造出具有舒適優質的洽公環境及人性化的生活空間，藉以推展海巡「維護漁權、海洋事務、海域治安、海洋保育及救生救難」等5大核心理念，來落實對民眾的服務以及海巡同仁的生活照顧，期望能成為當地地標建築，一同帶動地方繁榮以及富麗漁村新面貌。

聯合揭牌啟用典禮是上午10時於南北寮安檢所舉辦，邀請澎湖議會議長陳毓仁、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、澎湖防衛指揮部政戰主任許力仁、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、楊曜委員服務務處主任段湘玲及議員、仕紳等共同觀禮，象徵著海巡人員秉持著在地經營及為民服務精神。

金馬澎分署強調，新建廳舍啟用是象徵著一個嶄新的開始，代表著每位海巡同仁群策群力，期許提升勤務效能發揮整體能量，完成各項工作，並秉持著服務大眾的熱誠，使海巡精神持續發光發熱；也期望良好的生活空間可以吸引更多有志青年加入，共同守護海洋資源。

海巡署藉由「海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫」，改善基層廳舍，增加女性住宿空間，新安檢所的落成啟用，讓隊員有更舒適、更現代化和更安全的生活空間，並能提供民眾更優質的洽公環境。優化海巡隊兄執勤環境，守護國土更有力，今年亦預訂新建馬公市桶盤、虎井兩離島安檢所，並已分別以2688萬、2439萬決標。