大千醫院精神科醫師黃仕奇表示，當經歷非一般且突然的創傷事件，可能導致創傷後壓力症候群發生。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

近日台中市捷運發生駭人的傷害事件，造成不少民眾心生擔憂，尤其是事件發生當下的目擊者，其情緒必會受到不小的影響。苗栗市大千醫院精神科醫師特別提醒，如情緒受到嚴重影響，產生「創傷後壓力症候群」，可積極面對並接納自己低落的情緒反應，若仍無法平復，則建議尋求醫療人員的專業協助。

大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師黃仕奇表示，創傷後壓力症候群是指一般人經歷非一般且突然的創傷事件，包含生命遭到威脅、嚴重物理性傷害、身體或心靈上的脅迫等，造成主觀的急性壓力反應，例如生氣、恐懼、痛苦、低落、激動、憂鬱、哭泣等。症狀輕微者在短時間內會自行恢復，但少數嚴重者因為創傷事件較為重大，而影響心理健康及日常生活功能，需要較長的時間復原、重建及治療。

面對創傷後壓力症候群，可先以支持性的心理治療，讓當事者從極端的情緒反應，慢慢回歸平穩，同時關心其負向情緒，讓他們了解短暫出現過大的情緒和生理反應是正常現象，給予同理性的陪伴、關心與照顧。

黃仕奇提醒，發生創傷後壓力症候群時不要自己承受強烈的負面情緒，可尋求家人、朋友的陪伴與支持，或是醫療人員的專業協助，若發現情緒症狀越來越明顯，而無法控制時，務必要告知家人、朋友及醫療團隊，透過適合的治療方式，才能幫助有效的度過心理創傷。

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