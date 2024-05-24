單身的原因很多種，有些人是不擅長聊天，有些是生活圈太小。命理網站《星座不求人》分享3星座條件太優秀，異性只敢遠觀不敢追求，又遇不到適合的對象，再加上他們認為一個人過得很好，自然很難擺脫單身生活。

▎處女座

處女座各方面都很優秀，顏值好且氣質佳，個人能力極強，不過越是優秀越難找到對象，畢竟他們什麼都有，愛情就顯得不是這麼重要，不會喜歡比自己弱的人，當有人問「為何單身？」他們總是霸氣回覆「因為沒人配得上我」，導致他們很難脫單。

▎雙子座

雙子座經濟和精神都很獨立，人生豐富又有趣，從來不依附任何人，條件相當優秀，暗戀對象非常多，但敢追求的人非常少，再加上他們重視共鳴感，另一半必須了解雙子座的想法，他們精神富足，不需要用戀愛彌補內心的空虛，愛情晚來也無所謂。

▎摩羯座

摩羯座無論內心還是外在，氣質、性格及人品都無可挑剔，想找對象非常不容易，他們不是隨便的人，挑選對象相當謹慎，單身並非找不到伴侶，而是自己選擇的結果，再加上摩羯座性格慢熟，需要長時間相處才會深入了解，認為愛情可有可無，就算單身也很自由。

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