未來發展策略，日友在台灣區醫療廢棄物業務方面，推動作業者實施電子化遞送聯單作業，除了節能減紙也能提升工作效率，並轉向開發醫院一般性醫療廢棄物，積極提升元長廠設備利用。在台灣事業廢棄物業務方面，彰濱工業區線西西三區環保用地工程去年已發包施作中。

在中國大陸醫療及事業廢棄物方面，日友北京醫廢今年目標以穩固市佔率並試圖拓展其他廢棄物市場為主要方向，與醫療機構嘗試洽談廢棄物以外的合作空間為次要方向。江蘇宿遷今年將調整市場策略增加飛灰進場量以彌補鹽類廢棄物減少的損失，並改善壓實方法增加填埋密度降低成本，預期明年處置量可望提升。至於山西運城今年危廢市場競爭仍十分嚴峻。山東日照今年處理產能可望進一步提升。

至於在中國大陸環保工程、環保設備批發等方面，日友指出，預計協助集團各子公司進行設備整改設計，針對不同省份危廢種類差異更新調整焚燒工藝及設備進行優化。向外業務開發地點點為浙江麗水，以提供環保設備供應及技術服務；新開發波蘭焚燒專案並提供工藝包設計；發展戰略合作供應商並為其提供相關產品設計服務。

日友2023年營業收入32.56億元，稅前淨利5.46億元，本期淨利4.25億元，歸屬於母公司業主淨利4.08億元，基本每股盈餘3.4元。