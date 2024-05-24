「華航林依晨」退役空服員Ivy（趙筱葳），最近和老公「煮男」飛到日本度假，大啖當地的美食。23日Ivy分享站上體重計的影片，幽默地說：「我的手機太重了吧！」

Ivy 5月初在IG陸續上傳和丈夫到沖繩、東京觀光的照片，透露吃了紅薯餅、紅薯布丁等甜點，食物美味到讓她後悔只買一個。23日，Ivy上傳一段影片，她身穿白色細肩帶背心，宣布：「好了，回台灣必須要面對一件事情了。」

Ivy和老公在日本吃吃喝喝。(圖／weicutey IG)

片中Ivy緩緩站上體重機，看著數字停留在55.7公斤，她放聲尖叫，感到不可思議。接著，Ivy將在日本用餐前拍下的美食，通通剪輯在一起，閃過不少甜點、澱粉類、肉類、海鮮、美酒，清一色都是熱量頗高的食物。

Ivy的體重55.7公斤。(圖／weicutey IG)

對此，Ivy搞笑地說：「我的手機太重了吧！」、「手機真的好重手都痠了」、「我不減肥這些都是錢錢」，用幽默的心態面對體重增加一事。而她的丈夫留言安慰兼放閃：「有沒有可能是因為妳揹著我？」成功逗樂Ivy，回覆：「怎麼有點靈異」，老公緊接著再撒糖：「那換成，有沒有可能是因為我住在妳心裡」，讓大批網友都要戴墨鏡。