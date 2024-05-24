2024高雄旅行公會國際旅展24日在高雄展覽館盛大開幕，此次共匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展，各業者紛紛祭出超優惠行程，要讓民眾搶便宜，首日共吸引數萬人朝聖，高雄市長陳其邁也到場共襄盛舉，他強調，旅展4天展期可望吸引30萬人次。

2024高雄旅行公會國際旅展24日在高雄展覽館盛大開幕，首日共吸引數萬人朝聖，高雄市長陳其邁也到場共襄盛舉。（洪浩軒攝）

2024高雄市旅行公會國際旅24日正式開幕，包括陳其邁、澎湖縣長陳光復、交通部次長林國顯、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、高鐵董事長江耀宗及各縣市旅遊局處長、航空公司、旅遊公協會等上百名來賓共同前來參加開幕儀式。

陳其邁表示，高雄這幾年因為演唱會經濟、黃色小鴨等活動帶來許多的人潮，尤其港灣以及東九區逐漸讓大家有不同的旅遊體驗，根據統計，高雄演唱會期間大約有75％的外地旅客會在高雄過夜，所以他們希望能夠讓遊客有更新、更不同的高雄體驗，認識高雄之美。

客家委員會客家主題館為挺花蓮地震災區，現場展售由10家花東客庄產業業者共同開發的「幸福台九線聯名禮盒」及花東客庄產品，提升花東客庄青農產品的能見度，同時為地震災區盡一分心力。（洪浩軒攝）

陳其邁表示，此次高雄國際旅展有很多的國際攤位，今年可望吸引30萬人次參展。高雄市有海空雙港，跟亞洲其他國家的連結也非常密切、方便，所以也跟交通部爭取航班、航點增加，來因應國內外旅客的旅遊需求。

此次旅展澎湖縣政府也以「漫遊澎湖」為主題參展，首日開館慶以晶球表演代表澎湖的陽光和海洋揭開序幕，陳光復更抽出8位幸運星贈送好禮，並親自分享澎湖的美食、美景，邀請民眾安排一趟愜意的離島遊。

客家委員會客家主題館以「客庄小旅行Somewhere in Hakka」為主題設攤，配合客庄369幸福計畫，以「浪漫台三線」、「靚靚六堆」及「幸福台九線」為發想主軸，將桐花、斗笠、盤花、奉茶及稻米等視覺意象構建出客庄369小徑，讓逛展民眾享受在台最道地的客庄文化。另外，為挺花蓮地震災區，現場展售由10家花東客庄產業業者共同開發的「幸福台九線聯名禮盒」及花東客庄產品，提升花東客庄青農產品的能見度，同時為地震災區盡一分心力。

公會旅展執行長林明龍表示，旅展吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓、泰國、馬來西亞、帛琉等國旅單位及當地公私部門來台設攤搶客。各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場及消費滿額就有機會抽中價值5萬7000元的gogoro JEGO電動機車、國內外機票、行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮。