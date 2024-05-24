外交部長林佳龍。（蔡宗穎攝）

第77屆世界衛生大會（WHA）將於27日於瑞士日內瓦舉行，然而台灣尚未收到邀請函，外交部長林佳龍直指，中共是台灣不能參加WHA的唯一原因，呼籲世界衛生組織（WHO）本於組織宗旨，抗拒背後操縱。至於是否遞交抗議信函？衛福部長邱泰源則說，該抗議的還是要抗議。

中共打壓我國參與國際組織，是否認為增進兩岸關係有助於我國參加WHA等國際場域？林佳龍批評，中共打壓台灣是主權議題，且是台灣唯一無法參加WHA的原因，除非台灣放棄主權，然而沒有主權也沒有人權。

林佳龍說，希望能改善兩岸關係但也不能因此犧牲台灣主權，台灣爭取加入世界衛生組織（WHO）是普世價值，不應與政治上爭議混為一談，同時呼籲中共，讓台灣參加WHO是利人利己，阻止台灣的參加是損人不利己。這道理很清楚，但仍困難重重的原因在於霸權打壓，因此，期盼有更多善良力量持續為台發聲，也呼籲WHO本於其宗旨抗拒中共打壓甚至背後操縱。

林佳龍提到，包括美國跟很多友邦已經聯名致函WHO，相信在大會上能看到友我聲音持續增加，美國也表達他們持續在努力，號召更多友邦為台灣在大會上發言。

至於若是仍未如願參加，是否考慮遞交抗議信函？

邱泰源表示，面對國際局勢如何做適當智慧行動很重要，大家都集思廣益，但該抗議的還是要抗議，例如若是「2+2」會議開會當天未能達到預期的，我國世衛團會遞交抗議信，但其他較溫和的大會活動則希望遵守規定，呈現台灣關心世界人民健康精神。

經過新冠疫情肆虐，本屆WHA《大流行公約》是各界焦點，若台灣仍不能加入會有何影響？

邱泰源表示，都要想好各種策略，該做的全力以赴，首要目標跟友好國家爭取加入並做出貢獻，台灣不會被打倒，該爭取的會努力到最後。