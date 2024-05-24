台南再傳托嬰中心疑似虐嬰案！市議員林燕祝24質詢時，除指安平區某托嬰中心有不當照顧幼童情事，還陪同家長向市長黃偉哲陳情。黃偉哲看完影片後也十分不捨，並強調該托嬰中心違規嚴重；市府社會局稽查也發現4名托育人員涉嫌不當對待兒少，除先依兒權法各裁罰6萬元外，也勒令該托嬰中心停辦3個月，全案還將函送檢方逕行告發。楊姓負責人也出面道歉，並承諾將配合調查及積極改善。

林燕祝質詢指出，台南市幼童遭受不當對待案件，經統計從2023年3月至今，共受理35件，不受理45件，裁罰8件，其中永康就占5件，有4件是情節重大，有2名教保員各罰60萬元，負責人罰9萬元，但不為人知的黑數又有多少？

台南市長黃偉哲接獲陳情後，當場允諾立即啓動調查，並強調不適任的幼保人員及托嬰中心，該退場就要退場，違法部分也要移送調查。（洪榮志攝）

林燕祝還當場播放托嬰中心疑似虐嬰的影片，畫面出現安平區家禾托嬰中心的老師，將一般幼童的餵奶拍嗝輕拍，下手成為傷經挫骨的重拍，質問半歲的寶寶怎經得起如此重拍？更離譜的是，老師還無視小寶寶攀扶搖椅摔倒頭撞木地板，進而導致寶寶第2次摔倒，還被搖椅壓覆；甚且為了規避監視，還會將寶寶帶到樓梯底下打腳板，寶寶尿布也沒適時更換，導致尿布疹皮膚潰爛，看到這樣的影片，教家長情何以堪？

數名受害幼童家長也到議會遞交陳情書，哽咽拜託黃市長給家長一個公道，應該立即下令該托嬰中心停業調查；黃偉哲當場允諾立即啓動調查，不適任的幼保人員及托嬰中心，該退場就要退場，違法部分也要移送調查。

社會局也隨即指派人員前往該托嬰中心稽查，經查確有渉及違反兒童保護情事，也沒有妥適安排幼兒的保護措施及安全環境，初步認定違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定。

社會局長盧禹璁指出，經查閱監視畫面及訪談相關人員後，確認該托嬰中心有4名托育人員涉嫌不當對待兒少，且違法情節屬實，將先依兒權法各裁處6萬元；另因該托嬰中心內部督導不周，未妥適安排照顧幼兒相關保護措施，以及未提供兒童安全環境，影響兒童權益重大，也將依兒權法命該中心停辦3個月並公告名稱，全案還將函送檢方逕行告發。

社會局認為，為降低停托對家長的衝擊，該局即日起也將派員進駐該托嬰中心1個月後，再開始停辦3個月；期間將主動提供家長轉托至鄰近的托嬰中心或居家保母資源，同時也要求該托嬰中心負責人妥善處理托育費用退費事宜；後續還將針對幼兒的身心狀況進行評估，必要時將媒合心理諮商輔導，並引入社會福利資源給予必要協助。

社會局強調，絕不容許任何兒少權益受到傷害，家長將孩子託付給托嬰中心照顧，孩子的成長過程中，不能因為老師或托育人員的粗暴動作受到傷害，為保護兒少權益，不會因為涉案者離職或暫停幼兒照顧工作就不究責，市府絕對要追究到底。

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