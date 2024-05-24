苗栗縣副縣長鄧桂菊24日上午在縣府大廳授旗苗栗縣身心障礙運動會代表隊出賽，並頒贈參賽經費，由國立特教學校選手李惠雯代表接受。（謝明俊攝）

2024年度全國身心障礙國民運動會，從5月25日至28日將在南投縣展開為期4天的競技，苗栗縣副縣長鄧桂菊24日上午在縣府大廳授旗苗栗縣代表隊，期勉全力以赴，締造佳績。

苗栗縣副縣長鄧桂菊24日上午在縣府大廳授旗苗栗縣身心障礙運動會代表隊出賽。（謝明俊攝）

每2年舉辦一次的全國身心障礙國民運動會，苗縣在2022年獲得9金、8銀、9銅佳績，今年苗縣代表隊88位選手，將角逐田徑、桌球、保齡球、羽球、游泳、籃球、特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球及特奧輪鞋等10項競賽。

24日上午在縣府大廳舉行的授旗典禮，由副縣長鄧桂菊援旗給代表隊領隊肢體傷殘自強協會理事長賴永祥，接著頒贈參賽經費，由國立特教學校選手李惠雯代表接受。

鄧桂菊期勉選手秉持高度運動精神，團結合作，全力以赴，締造佳績，她並希望隊職員們妥善照顧選手的生活起居，同時注意飲食衛生，讓選手發揮潛能順利參賽。

縣府教育處表示，今年參賽項目中以田徑項目傅美慧選手參加的肢障類鉛球、吳彩蓮選手參加的肢障類鐵餅以及國立苗栗特殊教育學校、頭份國中等單位參加的輪鞋競速、滾球、保齡球等項目最有奪金的實力，另外游泳、籃球等項目實力也與其他縣市選手在伯仲之間，都有奪牌的希望，加上桌球及其他各項目均有好手參加，希望能突破2022年的成績，再創一次巔峰。