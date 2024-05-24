交通部觀光署「百大經典小鎮遊程＋台灣菜」徵片開跑，參山國家風景區管理處24日加碼，在竹竹苗、中彰觀光圈取材的影片獲獎者獎勵轄區台灣觀巴1日遊，1人或講兩人同行，鼓勵更多人到竹竹苗及中彰觀光圈取材。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

交通部觀光署將以「台玩味」為主軸參與8月的「2024台灣美食展」，祭出84萬總獎金舉辦「百大經典小鎮遊程＋台灣菜」徵片活動，參山國家風景區管理處24日加碼，竹竹苗、中彰觀光圈影片獲獎者獎勵轄區台灣觀巴1日遊，1人獲獎兩人同行，邀請各路好手拍出觀光圈美食與景點之美。

為鼓勵更多人到竹竹苗及中彰觀光圈取材，參加「百大經典小鎮遊程＋台灣菜」。參山處24日公布，不分獎項加碼獎勵轄區台灣觀巴1日遊行程，包括舊山線鐵道、樂遊獅頭山、南庄向天湖秘境、台中高美溼地、阿罩霧林家花園古蹟巡禮、新社拈花惹草、水漾苗栗好望角、穆斯林友善小鎮等11條1日遊路線，1人得獎兩人成行。

參山處長曹忠猷說，參山處包括竹竹苗、中彰投等地，幾乎涵蓋台灣中部，不論是旅遊之便利及美食特色，都是最佳參賽地點。竹竹苗有知名的客家、原民美食，像是梅甘扣肉、客家筍絲炆爌肉、蔥爆客家鹹豬肉、桔醬料理等，中彰投的美食不勝枚舉，還可結合中彰知名景點如谷關溫泉、梨山、宮原眼科、鹿港老街、扇形車庫以及南投「跑水求財」路線，都是很好的拍片題材。

2024台灣美食展將於8月2日至5日於台北世貿一館展開，觀光署主題館將以「台玩味」為主軸呈現，近日祭出84萬總獎金舉辦「百大經典小鎮遊程＋台灣菜」徵片活動，將全台分為北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東及金馬澎等7區，每區錄取前3名可分別獲得5萬、4萬及3萬獎金。

觀光署指出，徵選影片以2分鐘至5分鐘為限，內容需為2天1夜以上遊程且包含百大經典小鎮遊程及1道台灣菜，影片徵選期間自即日起至6月10日止，並於6月17日展開為期2周之票選活動。