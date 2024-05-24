端午3天連假是2024年最後一個連假，不少民眾早早安排好要出遊，交通部觀光署統計，端午連假前2日，國內旅宿訂房率僅42.86%，其中全國訂房率最高的縣市為苗栗縣，訂房率高達83.91%；而花蓮縣仍受到地震影響，這次連假的訂房率低迷，僅9.38%。

交通部觀光署統計，端午連假第1天（06/08）和第2天（06/09），國內旅宿的平均訂房率為42.86%，比去年少了17％；而今年訂房率超過五成的縣市，只有苗栗縣、連江縣、基隆市、澎湖縣及金門縣。其中又以苗栗縣訂房率83.91%最高。

根據觀光署的統計資料，端午連假第1天（06/08）和第2天（06/09），訂房率最低的是花蓮縣，只有9.38%，而連假最後1天（06/10）更是跌到只剩5.68%；其次則是新竹市，平均訂房率僅27.72%；再來則是台東縣，訂房率29.91%。

而受到地震影響，花蓮市區的藍天麗池飯店與台雄大樓仍在拆除中，不少周遭的商家抱怨生意受到影響。