隨著現代人生活型態的改變，尤其是在LDK空間，包括客廳、用餐廳、廚房，場域界線變得模糊，廚房躍居為居家空間的主角之一，尤其是廚具空間，近年占居家裝潢空間的費用占比，已提高到20~25％，不僅要滿足實用性和設計功能的要求，也要能展現屋主的品味和身份，因此豪宅客層對於廚具品牌更為講究，例如台北信義區、大安區、台中七期等指標豪宅聚落皆可見到頂級千萬廚具品牌的身影。

室內設計業者黑石設計公司主理人詹秉豐表示，過去廚房裝潢費用約占整體裝潢費用的15％左右，如今比例已經提高至20％，甚至25％，反映出人們對廚房功能性和設計品質的重視程度的提高，特別是在豪宅中，開放式的LDK空間，即Living Room（客廳）、Dinning Room（餐廳）和Kitchen（廚房），更加普遍，廚房成為社交聚會的場域，也因此越來越多人願意投資並提升在廚具的規格與配備，追求更高品質的生活體驗。

根據市調觀察，市面上的廚具品牌，大致可分為三大類別：高端品牌如Poggenpohl、bulthaup、Valcucine、SieMatic、Boffi和Arclinea位列第一級，其在豪宅裝潢中的地位不言而喻，這些品牌的優質設計、卓越工藝和個性化服務吸引眾多高端消費者的青睞。往下則有Snaidero、Euromobil、Cesar、LEICHT、Beckermann；而價位較為親民的品牌則是以日系品牌為大宗，如Panasonic、Takara、Cleanup。

其中，被譽為全世界三大頂級廚具品牌的Poggenpohl、bulthaup、Valcucine，均是價格不斐。

其中，Poggenpohl由德國100％生產，是世界上最古老的廚具品牌之一，每10年推出引導業界的革新作品，該品牌將建築理念和設計實踐完美融合，呈現德國精準工藝與以人為本的實用設計，同時提供多元客製化選項，既能符合各國氣候與客戶使用習慣，也能因應各種空間格局。

在台北的「永陞天開圖畫」、「日勝生鑄慕」、「大陸琢白」、「冠德信義」、台中「雙橡園1617」、「寶輝一品花園」等豪宅中，都採用其產品，每套價格，約在200萬至500萬元間。

另外，同樣來自德國的bulthaup，以其高品質的廚具設計和工藝聞名於世，該品牌的廚房系統注重功能性和美觀性，提供多樣化的設計選項；而以多元設計風格的義大利頂級品牌Valcucine，每套則要價千萬，其設計注重創新與永續材料，簡約大器的時尚風格，深受英國皇室與名流的喜愛，該品牌也是台中豪宅「寶璽天睿」指定的標配廚具。

除了廚具品牌外，「嵌入式廚電」也是豪宅開放式空間的必備設計，像是美國影集常見的「Sub-Zero ＆ WOLF」，擁有獨家NASA PureAir保鮮技術與精準的溫度濕度控制系統，使該品牌冰箱具有高於一般冰箱三倍的保鮮力，另外還有德國Gaggenau以及Miele，都是豪宅中常見的廚電品牌，也經常因應客戶需求巧妙融合於廚房設計整體搭配中。

在業界深耕40年、代理近20個歐美頂級品牌的德廚集團表示，通常小家庭比較重視實用性及收納，因此大多會選擇日系品牌，而豪宅客層則傾向採用設計感與時尚風格的高級廚具品牌，不僅滿足使用上的需求，也提升生活的美學品味。廚房已不再僅僅是一個烹飪的地方，而是家庭生活中的重要場域，廚具的客製化和智能化也是日趨明顯的發展趨勢。