新北市三芝區著名景點「源興居」是已故前總統李登輝的故居，傳統式三合院建築保存完整，原應登錄成為紀念建築，卻因所有權人眾多延宕多年，後來李登輝基金會介入協助，新北市文化局上月底終於在文資審議會決議通過，並於22日公告登錄紀念建築。

「源興居」舊稱王厝營，是李登輝10歲以前的故居，因李登輝聲名大噪，建築風格是傳統式三合院，採用黑瓦磚牆，非常具有當地特色，但因年久失修，已有部分屋頂坍崩，目前僅大廳開放遊客參觀。

在地新北市議員鄭宇恩就曾指出，「源興居」未來走向李登輝總統紀念館或是跟客家文化有關的文化館都可以，但需要先確定它的身分才能做後續規畫，指是否登錄為紀念建築或古蹟，所有權人意見只是要件之一，要求文化局應加速處理。

文化局在李登輝基金會介入協助下，終於與眾多所有權人談妥，在上月29日文資審議會議上提送，並於本月22日公告登錄紀念建築。