根據調查指出，全台慢性腎臟病人口突破200萬，每年新增洗腎人數更超過1萬2千人，如何護腎是值得重視的議題。對此，腎臟科醫師洪永祥表示，想避免腎臟快速老化，低密度膽固醇（LDL）數值是關鍵，無論有無慢性病，40歲前一定要控制到100mg／dL以下才是及格；若能將其控制在70mg／dL以下尤為理想。

洪永祥在個人粉專發文表示，依調查顯示，全台約有500萬人患有高血脂症而不自知，其又可細分成高膽固醇血症、高三酸甘油酯症與兩者兼有混和型，但不論屬於哪一種，都會影響到腎臟健康。他提到，根據統計發現，台灣高血脂病人罹患慢性腎臟病風險，較一般人增加近4成。

至於為何腎臟健康會與血脂有關？洪永祥解釋，三酸甘油酯主要是讓血液變濃稠，但恐怖的膽固醇異常，尤其是低密度膽固醇（LDL）會沉積於血管裡，導致發炎堵塞、破壞血管，引發一連串器官病變，而充滿血管的腎臟，就是最可能遭殃的器官之一。

更不幸的是，洪永祥說，腎功能不佳者往往又都是糖尿病或代謝症候群者，較易出現血脂異常，導致腎衰竭又低密度膽固醇過高，令腎臟衰退速度加快。

關於低密度膽固醇，洪永祥進一步說明，其會聚集在血管壁，使血管彈性變差，造成粥狀硬化，簡言之就是破壞全身血管，加速血管老化速度，大幅提高中風、心血管疾病與腎衰竭、間接性跛足的風險。

然而，低密度膽固醇該控制在多少才好？洪永祥提及，有些抽血檢驗報告低密度膽固醇的標準值，還停留在早期的130mg／dL，這是非常寬鬆的標準。他建議，無論有無慢性病，40歲前一定要控制到100mg／dL以下才是及格；若能控制到70mg／dL更是理想的抗老化、逆轉血管健康目標值。另外，若身體已有高血壓、糖尿病、心臟病、腎衰竭等慢性病者，及格標準要控制到70mg／dL；理想標準則是55mg／dL。