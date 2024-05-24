立法院今（24日）院會將續審國會改革其它40多條修正案，藍白立委守住主席台，維護議事順利進行。國民黨立委柯志恩爆料，在17日院會朝野爆發衝突時，其實立法院長韓國瑜也受傷，在腰側有一個非常大，貼了紗布、膠帶的傷口，但韓都沒有講。韓國瑜今被問及傷口時，僅簡單回答，「還好」。

柯志恩今院會休息時與藍委一同直播，突然爆料說，昨天她去找韓國瑜，一同接見高雄天文宮時，因為他們跟韓國瑜非常熟，離開時也提醒韓國瑜要特別小心，當時韓國瑜就在高雄鄉親面前打開衣服，把衣服拉來下露出傷口。

柯志恩手比著腰部側面說，韓國瑜那邊有一個非常大，又是紗布、又是膠帶，非常大的一個傷口，看起來真的不只是貼膏藥，而是有到醫院做了傷口處理，「而且我發現他現在太瘦了，腰比我還細」。

王鴻薇曝光了一段韓國瑜遭抱住、動彈不得的畫面，可看到韓（中）遭綠委賴惠員（左二）從後方環抱，藍委李彥秀（左一）、王育敏（右二）上前阻止。（圖 / 擷取自王鴻薇臉書）

柯志恩也說，當天是民進黨立委賴惠員抱著、勒住韓國瑜，導致韓受傷，但是韓國瑜也沒有告訴任何人，而且也沒辦法告人，所以今天一定要強力護住他。

韓國瑜今日接見外賓時，也被媒體追問被熊抱之後傷口還好嗎？韓國瑜僅簡單回應，「還好、還好，不會」。