為號召消費者一起為外送員表達感謝，Uber Eats 今（24）日宣布與全聯福利中心合作，選定與「吾愛騎士」諧音的 5 月 27 日當天推出「527 吾愛騎士感恩日」感恩活動。Uber Eats 除祭出「平台小費加倍奉還」發放與小費同等金額之獎勵，更準備了 527 張「2024 中華職棒明星對抗賽」門票做為雙人套票抽獎活動，邀請外送合作夥伴偕家人好友享受精彩體驗。

為感謝外送合作夥伴自行選擇上線接單，為家家戶戶送上溫暖的餐點與豐富的生鮮雜貨，Uber Eats 平台上的消費者及 Uber Direct（優物流）商家合作夥伴於 5 月 27 日當天提供給外送合作夥伴的小費金額，Uber Eats 將發放與該小費同等金額之獎勵給完成該筆訂單的外送合作夥伴。活動期間內所有 Uber Eats 外送行程（不限定任何商家之訂單）皆適用本活動。例如，當天完成一筆訂單獲得新台幣 100 元的小費，Uber Eats 將會再額外給予 100 元小費活動獎勵給予外送合作夥伴。每位外送合作夥伴當日有機會獲得最高小費獎勵上限為 1,500 元。

據「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」指出，約 61％的外送合作夥伴為家中照顧父母的主力，而約 30％ 負責照顧孩子。因此，Uber Eats期待能夠為外送合作夥伴創造與親友同樂的美好時光，將從符合資格者中抽出「 2024 中華職棒明星對抗賽」雙人門票，讓外送合作夥伴邀請親朋好友於 7 月 20 日或 7 月 21 日親臨臺北大巨蛋，零距離感受精彩賽事。凡於 5 月份期間於Uber Eats平台完成至少一趟外送行程的外送合作夥伴，即可獲得門票抽獎資格。

Uber Eats商家合作夥伴全聯福利中心也響應活動，加碼好康獎勵，只要外送合作夥伴於 5 月 27 日當日透過Uber Eats完成「全聯福利中心」或「全聯小時達」的外送訂單，每筆訂單可額外獲得全聯資助新台幣 10 元獎勵。 5 月 27 日當日至全台全聯福利中心門市取貨時，只要出示取單編號，即可免費獲得「全聯阪急奶油手撕包（115g）」、「康乃馨加護抗菌潔膚巾（20片）」（每筆訂單限領一次，數量有限贈完為止）。同時再享抽獎資格，幸運的外送合作夥伴有機會將「煙波大飯店商品禮券（共 5 名）」、「養身按摩券（共 10 名）」、「家政清潔 8 hr（共 10 名）」等超值好禮抱回家。

此外，完成「全聯福利中心」或「全聯小時達」訂單的 Uber Eats 外送合作夥伴，另外可獲得品牌好禮抽獎資格，獎項包含Uber Eats品牌帆布袋、腰包、餐碗、折疊椅等，以及多項全聯好禮。此活動資訊係由全聯福利中心所提供，詳細活動辦法請依全聯福利中心活動頁公告為主。