明係（6804）總經理黃慶忠今（24）日在股東會上表示，上半年隨著客戶積極銷售，市場庫存可望加速去化，預期下半年市場可望逐步回溫，衰退幅度可望收斂。黃慶忠預估，自行車銷售市場及庫存去化可望在第三季回到健康的市場供需，接單將開始暢旺。

黃慶忠強調，明係因應市場庫存調整，目前採取較保守策略，加強接單管理，注重成本及風險控制、資源分配和流程優化，以確保在不確定的市場環境中，依然能保持穩定和靈活。

黃慶忠進一步表示，自行車及電動自行車（E-bike ）作為環保的通勤工具，並成為戶外休閒活動已成趨勢，站在長期角度來看，自行車產業仍然值得期待。

自行車產業目前面臨庫存調整壓力，主因是受到疫後市場需求，加上供應鏈問題影響，上下游皆囤積較多庫存，去年受通膨升息影響及生活型態改變，需求降溫，中低階自行車庫存最為明顯，高階產品因先前零組件缺貨，庫存水位較低，同時需求也較不受景氣影響。

黃慶忠說，在E-bike部分，同樣也有中低階產品庫存修正問題，如通勤類車種，惟高階E-bike 終端銷售表現仍佳。