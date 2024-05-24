具有數千年歷史的克菲爾發酵乳，近年以超級食物之姿，迅速站穩全球消費市場，也飛往宇宙，將成為未來太空人的重要營養補給。

據英國Phys.org科學網站報導，美國國家航空暨太空總署NASA正進行一項實驗計劃，讓太空人在國際太空站協和號Harmony上，利用基因工程製造微生物食品，以最少資源生產克菲爾發酵乳等營養物質以及藥物等化合物，讓執行長期任務的太空人可以獲得充分營養補給，維持健康。

報導指出，太空人飛到太空站執行長期太空任務，難以從地球補充食物，但出發前打包的食物會隨著時間推移，失去營養價值。所以太空人需要在太空站自行種植食物，供給身體所需的一切營養元素。

NASA的艾姆斯研究中心(Ames Research Center)太空生物科學部的研究人員利用基因工程技術，在小型生物反應器中，放入乾燥的微生物和食品級培養基，讓太空人打包帶走。未來若需要補充營養，太空人就可把反應器重新水化，讓存在其中的微生物恢復活力，生長並產出食物、各種身體所需的營養素。

美國太空人兼飛行工程師Nicole Mann，正進行NASA遠征68長期考察任務，工作之一就是在國際太空站利用微生物及食品級培養基，產出營養物質以及可能的其他化合物和藥物。

其中，已在太空站放了3.9年的BioNutrients-1 (BN-1) Gen-0 生物反應器，裡面的混合酵母已成功產生β-胡蘿蔔素和玉米黃質(葉黃素的異構體，存在眼睛黃斑部，抵抗紫外線、自由基的傷害)。

擁有多種益生菌、益生元及後生元的克菲爾粒，以及類胡蘿蔔素(抗氧化黃酮素的總稱，可抗氧化)、濾泡刺激素(調控發育、生長、青春期性成熟、以及生殖相關的一系列生理過程)、優格等，是被保存在扁平包裝的BioNutrients-2 (BN-2) Gen-1生物反應器，目前也成功已產出克菲爾發酵乳及優格。