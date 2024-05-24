AIT美國在台協會前主席暨現任智庫太平洋世紀研究所所長薄瑞光(Raymond Burghardt)日前拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接見，雙方就城市建設發展及歷史等進行意見交流。盧秀燕表示，薄瑞光曾任AIT美國在台協會台北辦事處長和在任最久的主席，也是與台灣最具深厚情誼的外交人物，且過去曾居住台中，歡迎薄溥光有來台灣的話，一定要來台中。

受邀出席520總統就職的薄瑞光，相當關心台中市施政目標、建設及經濟發展等議題。盧秀燕表示，她擔任台中市長已逾五年，盼台中市能成為受重視的城市。過去台灣的發展著重南北，希望中部地區也能夠獲得更均衡的發展，期盼在她任內能夠建立中部過去所缺乏的建設與制度。

盧秀燕並指出，台中的經濟狀況正逐漸變好，北部以商業為主，南部以重工業為主，而中部則為科技產業的重要聚落，包含光學、AI、晶片、飛機零件、離岸風電等產業蓬勃發展。加上中部地區氣候穩定，人才優勢明顯，尤其在基礎工業方面，已逐漸走向國際舞台，大立光、美光、台積電與漢翔等國內外知名企業設廠與投資，更凸顯了中部地區的重要性。

她進一步指出，台中市擁有便捷的海港，交通建設與軌道建設蓬勃發展，同時位於台灣中部，地理位置優越，為中部地區的發展提供了更多機遇與便利。這些發展對於增加民眾就業機會尤其重要，她重視青年就業，台中市的青年失業率在六都中居於低位。

薄瑞光則是提到，他曾經居住於台中，台中地理位置優越，對於往南或往北旅遊都非常方便。正好，薄瑞光以前在台中的住所離「美村綜合服務園區」很近，這個園區原先是美軍俱樂部，為台美共同的歷史記憶。盧秀燕因此當場邀請，期待該園區落成啟用時能邀薄瑞光一同參與剪綵儀式，屆時可展出薄過去在台中的照片，一同見證歷史今昔，別具意義，對此，薄瑞光也欣然表示，將回去找舊時台中公園照片，回味過去在台中的美好時光。