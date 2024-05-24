雲林縣府文觀處邀請中部其他7縣市露營活動業者到雲林縣舉辦露營嘉年華展示。（周麗蘭攝）

雲林縣的特色露營旅宿「古坑十字關露營區」、「虎尾建國眷村忠、孝棟」加入露營產業，目前正在招商中，雲林縣府今（24日）邀請從新竹到嘉義等7縣市的特色露營活動到雲林展示，一起拉抬中部露營休閒產業的聲量。業者表示，全台露營產業商機上看300億元。

去年雲林縣第一個公辦的露營區「樟湖十字關」完工，它以「森林旅宿」為構想，主打「只要人來就好」，免裝備就可享受森林游牧帳旅宿，帳篷內有舒適的床，還有浴廁可使用，放眼是百萬夜景。

包括新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、南投縣的業者展示各地露營特色活動相互交流，一起推廣露營、觀光旅遊活動。（周麗蘭攝）

另外，虎尾眷區的建國一村修復工程，其中忠棟將作為「特色旅宿」，孝棟則作為眷村食堂使用，具有食農、環境教育、眷村、創藝特色，目前也在招商中。

雲林縣是今年台灣區域治理平台的主辦單位，24日邀請中部7縣市的露營業者及官方特色活動在虎尾眷村一同亮相，包括台中市「大安濱海樂園露營區－向海那漾」、南投縣「過往露營嘉年華」、彰化縣「彰濱海FUN一夏」活動、嘉義市木材文化、新竹市海岸線休閒自行車道等，一起提升中台灣觀光效益。

雲林縣文化觀光處副處長蘇建蒼表示，雲林縣露營活動剛起步，希望藉由8縣市的交流，發展自己縣市的特色露營活動，希望各界遊客到建國眷村遊玩，目前建國眷村、樟湖十字關露營區都在招商，要讓大家有不一樣的露營體驗。

苗栗縣露營觀光產業發展協會理事長林翰表示，全台露營人口上看200萬人，年齡層愈來愈下降，以前是30歲到50歲之間，現在已下修到18歲；露營產業包含產業、場地、設備等商機上看300億元，目前官方保守統計1年90億元。

林翰說，國際視露營列為未來新興觀光產業，台灣受限於法令，目前是跟不上潮流，他也希望台灣政府要正視露營的土地政策、露營服務品質提升、露營區的服務認證。