台北市政府日前頻頻爆發寶林案、剴剴案等大案，市府人員疲於奔命，再加上台北市長蔣萬安宣布台北市進入大都更時代，都更業務量也暴增；台北市就業服務處辦理北市府2024年第6次就業甄選活動，共釋出190個職缺，月薪最高達72K，其中衛生局、社會局以及北市都市更新處、工務局及相關所屬機關就占156個職缺，急需人力支援。

台北市勞動局長高寶華表示，本次就業甄選共有31個機關參加，提供190個職缺，包括聘用社工督導、社工員、心理師、管理師、關懷訪視員等多樣化職缺項目，薪資40K以上的職缺多達90個。

高寶華指出，衛生局、社會局及相關所屬機關為強化社會安全網與相關社會福利措施，提供多達81個職缺，其中台北市家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導（專線組）職缺，起薪高達51K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到72K的高薪，工作內容為督導處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護，直接服務工作及其督導工作等業務。

高寶華說，另外台北市政府衛生局聘用保護性社工督導職缺，起薪也為51K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到72K的高薪，工作內容為督導社區多重議題個案的整合性評估、處遇及資源連結等一線服務、督導並參與高危機會議與社區處遇聯繫協調等業務。

高寶華說明，北市都市更新處、工務局及相關所屬機關亦提供75個職缺，薪資介於31K至50K間，其中北市都市更新處聘用副工程司，起薪高達50K，工作內容為辦理「公辦都更7599專案計畫」相關等業務。

北市就服處指出，每月辦理的市府約聘僱人員就業甄選，也包含台北市所屬各幼兒園廚工職缺，本次開出大安區龍安國民小學、內湖區潭美國民小學、士林區士林國民小學、北投區文林國民小學、南港區修德國民小學、萬華區老松國民小學、文山幼兒園計7個幼兒園共7個職缺，月薪最高達38K，歡迎喜歡小孩、有烹飪專長並具證照者踴躍報名。

北市就服處強調，此次活動自即日上午10時起至5月30日下午5時受理網路報名，預計6月22、23日舉辦甄試，歡迎加入北市府公部門大家庭。