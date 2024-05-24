黃育仁表示，在這場關鍵的選舉中，要誠摯感謝每一位支持東元改革的股東，這些人不僅在投票中表達支持，更是親自奔走、呼籲數10位海內外朋友與家人支持這場改革。除了要感謝上述股東外，也要非常感謝東元創始、長期持有以及新加入的股東、法人投資機構、外資、所有接受提名的候選人，以及不論是否投票支持，但願意聆聽、參與「FutureTeco未來東元」改革運動的股東。

菱光此次提名的4席董事候選人，侯智元以最高票順利當選，可望代表改革派持續扮演好監督與推動創新的角色，致力於推動東元的未來發展。

黃育仁指出，東元原始股東家族積極動員股東參與選舉，展現集體對現代化與創新領導層的渴望。他強調，改革派將繼續推動董事會現代化，導入創新技能和經驗，提升公司治理水準，以應對快速變化的競爭和科技環境。

在全球經濟景氣下滑和外資避險情緒升高的背景下，黃育仁強調，東元需要更加專注於創新和全面的產品組合轉型，開放創新策略，才能塑造更美好的東元未來，並重返全球領導地位，實現可持續的長期股東回報。