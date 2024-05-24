台南市議員林燕祝24日總質詢時，爆料東區某國中傳出國二生因細故撂人打國三生，還放話要「捅人」的校園霸凌事件，家長陳情擔心成為新北校園割喉案重演。市府教育局回應說，經查此事為單一次的暴力衝突事件，校方知悉後已依規定進行校安通報，並進行學生管教措施及後續輔導處遇作為，還將依校園霸凌防治準則啟動案件處理程序。

林燕祝指出，有家長向她陳情，指孩子就讀某國中三年級正準備會考，5月1日上籃球課時穿著便服，經過二年級學弟的面前，兩人完全不認識，但該生卻突然冒出一句「穿的好像流氓」，國三生也回了一句「屁孩」後，5月8日該生竟然帶著幾名同學到國三生的教室外叫囂，國三生回家告訴家長後，家長準備到學校了解狀況時，沒想到5月9日這名國三生就被打了。

林燕祝還播放影片，指當天中午12點20分左右，國三生被學弟叫到廁所時，發現廁所已有多名學生。當他進入廁所後，立刻被學弟一群人阻擋，學弟隨即出拳毆打國三生，一拳打在左臉靠近眼睛處，一拳打左耳後方；學弟等人離開時還說，「這次是打你，下次就要捅你」。被害國三生經送醫診斷為頭部外傷併輕微腦震盪後症候群，但事發當下學校僅通知家長沒報警，並希望隔天雙方家長能見面協調。

林燕祝表示，國三生家長無法接受學校的處理方式，因為打人的顏生，雖然未滿14歲，卻才剛結束保護管束，回到學校沒幾天就動手打人，還放話要「捅人」；被害國三生就讀同所學校一年級的妹妹，身心也受到影響要看身心科，家長恐懼不已趕緊陳情，害怕新北國三生被乾哥哥割喉案，將會發生在自己孩子的身上。

教育局認為，校方知悉5月9日發生學生暴力衝突事件後，即通知相關學生家長，並於隔天再邀請家長到校說明。此事初判為雙方因服儀穿著偶發性引起言語不愉快，進而衍生出的單一次暴力衝突事件，學校已依規定進行校安通報，並進行學生管教措施及後續輔導處遇作為。該局還責成學校依議員檢舉事宜，依照校園霸凌防治準則啟動案件處理程序。

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