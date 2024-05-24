台中市經營企業社的甲男，假藉教導商品擺放位置為由，趁機對新進人員乙女摸臀、襲胸、撩陰，甚至拉乙女手隔著褲子摸其下體，意圖壓頭幫其口交，乙女嚇到提離職，甲男竟說「妳不要在這邊也好，對我的誘惑太大了」，乙女因此暴瘦20公斤，請求法官「讓壞人踢到鐵板」，台中地院審後依強制猥褻罪判甲男1年6月徒刑。

檢方起訴指出，甲男於2023年3月13日10時許至14時許上班期間，見企業社內僅有其與乙女2人，以教導商品位置為由，在倉庫以手觸摸乙女臀部、大腿內側靠近陰部位置、胸部、背部等處，甲男見乙女無激烈反抗，17日當天將手伸入乙女內衣撫摸其胸部，又抓住乙女之手隔著褲子觸碰其生殖器，以違反乙女意願之方式，接續予以猥褻。

乙女控訴，向甲男提出離職，他竟然說「今天是我把妳離職的，妳不要在這邊也好，對我的誘惑太大了」、「所有應徵者只有妳眼睛看著我說話」，乙女表示，案發至今已瘦20公斤，每天吃不好、睡不好、壓抑情緒，不敢出門，「我真的很痛苦，只能苟延殘喘的在黑暗中生活，每天都以淚洗面」。甲男針對指控否認犯行。

法官審理，警員將乙女案發時穿著短袖上衣送鑑後，胸前檢出DNA與甲男相符，足認乙女證稱遭甲男搓揉、撫摸胸部等節屬實。審酌甲男在2021年間亦曾遭員工提告而涉犯性騷擾罪嫌，考量甲男始終否認犯行，且無意願與乙女調解。

另外乙女在法院審理時陳稱，「我希望法院從重量刑5年，每個人都希望壞人踢到鐵板，今天我不幸成為那塊鐵板，我勇敢地站出來，希望法院可以給我公平正義」，法官綜合考量，將甲男依強制猥褻罪判有期徒刑1年6月。可上訴。

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